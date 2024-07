Euro 2024, Chiellini: "Chi è il miglior attaccante della Francia", scoppia il caso

03 luglio 2024 a

Gli sfottò tra Francia e Italia sono classici perché, si sa, tra i due Paesi non scorre normalmente buon sangue. E intanto di recente anche Giorgio Chiellini ha colpito la Nazionale dei ‘Galletti’, che è arrivata ai quarti di finale di Euro 2024 senza aver segnato un gol su azione, almeno secondo i tabellini della UEFA. Due vittorie con due autoreti, un pari a reti bianche con l'Olanda e l'1-1 contro la Polonia, arrivato con il calcio di rigore realizzato da Kylian Mbappé, pronto all’esperienza al Real Madrid dal prossimo anno. Il reparto offensivo fa fatica e l’ex difensore della Juve, dei Los Angeles FC e della Nazionale lo ha sottolineato in tv, sugli schermi di Fox Sports.

Sulla scia delle dichiarazioni rilasciate dall'ex compagno bianconero Adrien Rabiot, che aveva sottolineato quanto fosse importante il risultato piuttosto che l’estetica (in vero stile ‘allegriano’), il collaboratore tecnico del Los Angeles FC si è lasciato andare ad una frase diventata immediatamente virale sul web: "L'autogol è il miglior attaccante della Francia". Parole che hanno provocato la reazione dei supporters francesi, ma anche l'ilarità dei tifosi del Belgio, eliminati lunedì dall'autorete di Vertonghen.

Proprio Rabiot, dopo la vittoria col Belgio, è stato attaccato in conferenza stampa per la prestazione deludente della Francia: “Abbiamo fatto comunque una buona partita ed è giusto che siamo nei quarti — le sue parole — Non conta essere belli ma vittoriosi e noi siamo orgogliosi per come abbiamo giocato". Ma la sua risposta ha portato alla replica del giornalista, che ha fatto riferimento all’Italia: "Hai visto cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno neanche vinto”. Parola poi al francese della Juve: “La Svizzera era arrivata molto più forte, per questo non mi sorprende che l'Italia sia stata eliminata. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore”.