Euro 2024, Cristiano Ronaldo fatto a pezzi: "Sbagli il rigore e piangi? Inaccettabile, chi ti crede?"

Bordate contro Cristiano Ronaldo. Bordate dall'elevato peso specifico, almeno a livello calcistico, perché arrivano niente meno che da Ruud Gullit, il tutto alla vigilia dei quarti di finale ad Euro 2024 che vedranno contrapposti Portogallo e Francia, partita ostica per i lusitani, passati ai calci di rigore contro la Slovenia agli ottavi della competizione.

E proprio contro la Slovenia si è consumato il "dramma" di Cristiano Ronaldo, che dopo aver fallito un rigore al termine del primo tempo supplementare è scoppiato in lacrime in campo. Delle lacrime che hanno colpito nel profondo, quelle del cinque volte Pallone d'Oro, che è poi riuscito a realizzare il penalty nella sfida dagli undici metri.

E che c'entra Gullit? Presto detto, l'olandese e simbolo del Milan che fu non crede a quelle lacrime. Secondo Gullit con quelle lacrime Ronaldo ha solo "cercato di rubare la scena" ai suoi compagni, provando a far parlare più di lui che della nazionale e, soprattutto, della pazzesca prova di Diego Costa, portiere portoghese che ha neutralizzato ogni penalty tirato dalla Slovenia.

Ma non solo. Gullit picchia durissimo anche per un'altra ragione: "Ronaldo ha provato a tirare ogni calcio di punizione concesso al Portogallo, anche se ne segna uno su sessanta. C'è chi li calcia meglio di lui nella sua nazionale, ma lui vuole rubare la scena come al solito – ha sparato ad alzo zero Gullit intervistato da beIN Sports – Dopo aver sprecato tutte quelle punizioni, sbagli un calcio di rigore e piangi? Quello che sta facendo è davvero inaccettabile, le sue sono lacrime di coccodrillo", ha rincarato la dose.