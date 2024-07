Euro 2024, c'è Germania-Spagna? La superstar cilena umiliata abbandona palco e concerto

06 luglio 2024 a

a

a

Una malattia, il calcio. Figurarsi se ad Euro 2024 c'è la sfida tra Spagna e Germania, una delle partite più belle che il tabellone potesse riservare. Il punto è che, però, c'è anche chi paga "il prezzo" di questa malattia. Per esempio Christopher Andres Alvarez García, cantante cileno noto col nome d'arte Cris MJ. Un artista internazionale e molto famoso in tutti i paesi di lingua spagnola.

Si dà il caso che in questi giorni Cris MJ fosse proprio in Spagna per prendere parte al Puro Latino Sevilla, uno dei principali festival di musica latina al mondo che si tiene ogni anno a Siviglia. Peccato che l'artista dovesse cantare venerdì, proprio durante la partita tra Spagna e Germania, finita poi ai supplementari. Morale della favola, il pubblico del festival non era molto interessato dal concerto: tutti guardavano la partita. Tanto che Cris MJ, sconsolato e infastidito, ad un certo punto ha mollato microfono e palco e se ne è andato.

Furibondo, il cantante non ha retto la "disattenzione" del pubblico, troppo preso da una partita emozionante, con il pareggio strappato dalla Germania a pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari. Il punto è che gli organizzatori di Puro Latino, proprio per permettere al pubblico di non perdersi la partita, avevano piazzato cinque maxi-schermi. E tutti, o quasi, davanti a quei maxi-schermi si erano raccolti.

"Pagherai". I tedeschi furiosi con l'arbitro Taylor. Occhio alla mano e alla sua faccia: euro-scandalo?

In questa vicenda c'è, infine, un ultimo dettaglio clamoroso: l'organizzazione del festival non aveva tenuto conto dei supplementari, che hanno finito per sovrapporsi con la performance del cantante cileno. I maxischermi, così, sono stati spenti. Ma il pubblico si è raccolto sui telefonini, mentre molti gridavano chiedendo di riaccendere gli schermi. Quindi un tifoso ha urlato, fingendo un gol della Spagna, e tutto il pubblico è esploso. Troppo, per Cris MJ, che proprio in quel momento ha abbandonato il palco.