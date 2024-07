Tragedia al Giro d'Austria, schianto in discesa: muore il norvegese André Drege

06 luglio 2024 a

Tragedia al Giro d'Austria. Un ciclista è morto durante lo svolgimento della quarta tappa della competizione, dopo essere finito fuori strada nella lunga e difficile discesa del Grossglockner, nei pressi di Heiligenblut, non lontano dal confine con l’Alto Adige. Si tratta di André Drege, 25enne corridore norvegese che purtroppo non è sopravvissuto alle ferite riportate e ha perso la vita. Drege, atleta del Team Coop-Repsol, è nato il 4 maggio 1999 ad Ålesund.

Dopo qualche minuto di incertezza, l’organizzazione ha confermato che si trattava del corridore del Team Coop-Repsol, in procinto di firmare con la Jayco-AlUla. Drege era 38° nella generale. La tappa è proseguita fino al traguardo di Kals: il successo è andato alla fine a Filippo Ganna del Team Ineos, ma non c’è stata festa e non c’è stata la cerimonia di premiazione sul podio. Non è nemmeno certo che si corra anche l’ultima tappa, domenica 7 luglio. Da chiarire le dinamiche dell’incidente costato la vita al norvegese, professionista dal 2022. Nel 2023 la scomparsa in circostanze presumibilmente simili di Gino Mader al Giro di Svizzera, nella discesa dell’Albulapass. Il leader della classifica generale è l’italiano Diego Ulissi.

Quello di André Drege non è però il primo incidente mortale al Giro d'Austria: nel 1962 perse la vite l’austriaco Anton Frisch, nel 1973 l'australiano Graeme Jose. Drege era un velocista, era tesserato per il Team Coop-Repsol, squadra Continental, in questo 2024 aveva vinto la classifica generale del Visit South Aegean Islands e del Tour of Rhodes, conquistando anche una tappa al Circuito delle Ardenne.