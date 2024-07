Juventus, Federico Chiesa si è sposato: tifosi in visibilio fuori dal Duomo di Grosseto

20 luglio 2024 a

Campione in campo, ma anche in amore. Federico Chiesa ha sposato Lucia Bramani, realizzando così il suo sogno: prendere in moglie la sua amata nel Duomo di Grosseto. L'attaccante della Juventus, amatissimo dai suoi tifosi, ha ricevuto un'accoglienza quasi da rockstar. Ad attendere il calciatore oltre le transenne posizionate ai limiti della piazza, tantissimi tifosi bianconeri accorsi sul posto per salutare il loro beniamino e per porgergli le congratulazioni per le nozze.

Chiesa era elegantissimo: vestiva un completo nero, con camicia bianca e cravatta color avorio. È arrivato al Duomo di Grosseto a bordo di un vano nero. L'attaccante non appena è sceso dall'auto è corso a salutare i tifosi che lo attendevano già da qualche ora. Il calciatore non si è sottratto ai flash e ha firmato parecchi autografi. "Marito e moglie", questo il commento nella prima foto da sposi postata sui social dalla coppia.

Come riporta La Nazione, Chiesa è arrivato in Duomo alle 16:20, mentre la sposa, in pizzo bianco - è arrivata un quarto d'ora dopo. Lei, come da etichetta, si è fatta accompagnare dal padre e dalle damigelle d'onore. Dopo la funzione ci sarà il banchetto nuziale al Castello di Vicarello, che dista circa 30 chilometri da Grosseto.