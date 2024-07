Parigi 2024, la Moellhausen esce dall'ospedale e va in pedana con un tumore: prima il malore, poi finisce l'incontro

28 luglio 2024 a

Una storia pazzesca, dolorosa ed eccezionale, di pura passione, abnegazione. Nonostante la sconfitta in pedana alle Olimpiadi di Parigi, Nathalie Moellhausen è infatti già celebrata come un'eroina in Brasile. La 38enne schermitrice, nata a Milano e che ha rappresentato l'Italia fino al 2014 (conquistando un oro mondiale a squadre nel 2009 e uno europeo nel 2007 con i colori azzurri), da quando ha iniziato a gareggiare per il Brasile, ha raggiunto un traguardo storico vincendo un oro individuale nella spada ai Mondiali del 2019, la prima medaglia in assoluto per il Brasile in questa disciplina.

Ma ai giochi di Parigi da poco iniziati, Nathalie non era nelle migliori condizioni fisiche per competere: ha infatti un tumore ed era stata appena dimessa dall'ospedale dove era ricoverata per il cancro, benigno, al coccige, un male che le causa dolori lancinanti.

Il problema di salute, ovviamente, ha influito sulla sua gara nel primo assalto del torneo olimpico di spada contro la canadese Ruien Xiao. Tanto che nel corso dell'incontro, la Moellhausen ha accusato un malore che ha imposto un'interruzione alla sfida per consentire l'intervento medico. Nonostante i giramenti di testa e il tremore alle gambe, è riuscita a concludere la gara, uscendo sconfitta con il punteggio di 15-11. Ma con enorme onore, con il pubblico di tutto il mondo commosso mentre la applaudiva.

Il tumore di Nathalie era cosa nota: a febbraio di quest'anno le era stato diagnosticato il male al coccige, il dolore la obbligava all'uso di morfina, La sua partecipazione alle Olimpiadi è stata resa possibile solo grazie a un ricovero d'emergenza poco prima del via. Il suo entourage aveva annunciato che Nathalie avrebbe gareggiato nonostante il recente ricovero, dimostrando un'incredibile determinazione e spirito olimpico. La sua scelta, infatti, aveva stupito tutti, non solo gli addetti ai lavori. Al termine dell'incontro, sofferente, Nathalie è stata portata in ospedale per ulteriori controlli. Residente a Parigi, ha subito pianificato un intervento chirurgico per rimuovere il tumore benigno nella parte bassa della schiena.