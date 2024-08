Parigi 2024, i telecronisti su Sara Errani: "Fa i piatti, cucina e lava". Bufera in Francia

02 agosto 2024 a

Le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale nel torneo di doppio femminile dei Giochi Olimpici di Parigi. Hanno battuto nettamente la coppia britannica formata da Katie Boulter e Heather Watson, e oggi se la vedranno con le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova per sognare l’oro. Ma a Parigi non si parla soltanto delle loro straordinarie performance sportive. Sara Errani è stata infatti vittima di commenti sessisti da parte dei commentatori della radio francese Rmc durante la partita valida per il secondo turno contro le padroni di casa Caroline Garcia e Diane Parry (vinta dalla coppia italiana). «A sinistra c’è Sara Errani che comanda, fa tutto lei: i piatti, cucina, lava», ha commentato uno dei due radiocronisti. Parole intollerabili, vergognose, anche perché pronunciate in mondovisione, ma che non sono passate inosservate e hanno scatenato un’ondata di indignazione. In una dichiarazione congiunta, l’Associazione francese delle giornaliste sportive e l’Unione dei giornalisti sportivi di Francia hanno condannato «i commenti sessisti fatti durante una partita di tennis femminile ai Giochi Olimpici del 2024 alla radio Rmc». I giornalisti francesi, peraltro, subito dopo i commenti inappropriati, si sono anche lasciati andare ad alcune risatine. «Non c’è posto per i commenti sessisti e misogini in una competizione internazionale», hanno denunciato le due organizzazioni. Rmc ha reagito ieri pomeriggio.

«Questi commenti inaccettabili non sono in linea con i valori dello sport e con quelli di Rmc.

Li condanniamo e saranno puniti», ha dichiarato all’Afp la direzione della radio, senza specificare la natura delle sanzioni.

L’Associazione francese delle giornaliste sportive e l’Unione dei giornalisti sportivi di Francia hanno inoltre accolto con favore «la decisione di Eurosport nel Regno Unito di sospendere un commentatore dopo alcuni commenti sessisti».

«Beh, le donne finiscono di truccarsi. Sapete come sono le donne... si mettono in giro, si truccano», aveva detto sabato scorso durante le gare di nuoto il giornalista Bob Ballard. «È stato rimosso dalla nostra squadra di commentatori con effetto immediato», ha fatto sapere Eurosport nel Regno Unito. “Notiamo che altrove in Europa, quando qualcosa va storto, viene punito”, è il commento delle due associazioni della stampa francese. Che si aspettano una severa sanzione disciplinare ai danni dei due giornalisti di Rmc. © RIPRODUZIONE RISERVATA.