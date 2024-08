Parigi 2024, la giornata azzurra. Torna l'Italia del canottaggio: è argento

02 agosto 2024 a

Settimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024. In Italia gli occhi sono puntati su Simona Quadarella, che torna in vasca negli 800 stile libero cercando di dimenticare la delusione nei 1500, dove ha raggiunto il quarto posto. Poi c'è l'esordio di Fabbri nell'atletica. E infine Lorenzo Musetti che nel tennis, in semifinale, se la vedrà col serbo Novak Djokovic. Di seguito, tutti i successi italiani di giornata. Per quel che riguarda il medagliere, l'Italia è attualmente a quota 17 medaglie totali, con 5 ori, 8 argenti e 4 bronzi.

CANOTTAGGIO ARGENTO

Gli azzurri Stefano Oppo e Gabriele Soares hanno conquistato il secondo posto nel doppio pesi leggeri. Con un finale in crescendo sono riusciti a superare al fotofinish la Grecia di Papakonstantinou e Gkaidatsis, che si sono fermati quindi al bronzo. Prima posizione, dunque medaglia d'oro, per la favorita coppia irlandese composta da Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, che hanno chiuso con un tempo di 6'10"99. Gli azzurri, invece, hanno chiuso in 6'13"33, beffando i greci per soli 11 centesimi. A Los Angeles 2028, le prossime Olimpiadi, i pesi leggeri non faranno più parte del programma del canottaggio per l’inserimento del beach sprint rowing.

"Oppo e Soares sono stati fantastici, sono molto orgoglioso - ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Fa riflettere che a Los Angeles i pesi leggeri non saranno più nel programma olimpico. Questi ragazzi meritavano di esserci. Ho fatto parte della commissione che ha optato per inserire al suo posto il canottaggio in mare, si è deciso di allargare il bacino dei partenti perché non tutti i paesi hanno a disposizione dei laghi".