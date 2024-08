Parigi 2024, polemiche sul giudice cinese: la foto fa il giro del mondo

Roberto Tortora 06 agosto 2024 a

Quello di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave femminile è stato un podio fantastico, medaglia d’oro la prima e medaglia di bronzo la seconda. Entrambe le ginnaste, alla prova della trave femminile, sono state le migliori insieme alla cinese Yaqin Zhou, che ha conquistato l’argento. Tre ragazze capaci di scalzare dai primi posti due assolute protagoniste come la brasiliana Rebeca Andrade e l’americana Simone Biles.

Se quest’ultima può rimproverarsi una brutta caduta nell’esercizio finale che le è costata una qualsiasi medaglia, la brasiliana è uscita maggiormente sconsolata, per aver ricevuto un punteggio più basso di quello che si aspettava e che ha favorito, invece, la cinese. E il Brasile tutto è insorto e ha contestato i giudici, uno in particolare, l’ex-atleta Qiu-Rui Zhou, filmata alla Bercy Arena con un cellulare in una mano e nell’altra la medaglia d'argento conquistata dalla connazionale. Si trova nella zona di riscaldamento che accoglie le ginnaste prima degli esercizi ufficiali e fa un gesto che non passa inosservato. Scatta una foto alla medaglia, sotto gli occhi degli allenatori e della stessa ginnasta. Per molto meno (un semplice scatto ricordo) un giudice di gara è stato è stato cacciato e rispedito a casa. I momenti che precedono la gara, infatti, sono sacri e i giudici non devono passare il limite, non devono prendere confidenze con le atlete in gara.

La tensione, poi, è esplosa in gara con alcune valutazioni incomprensibili che hanno stravolto il calcolo dei punteggi. La stessa Biles ha dovuto attendere parecchio prima di scoprire il suo punteggio e i momenti di nervosismo sono aumentati. Sia USA che Brasile non hanno capito la strana votazione attribuita alla cinese. Alla fine le nostre atlete, mai messe in discussione, hanno primeggiato, la D’Amato oro con 14.366, la Esposito bronzo con 14.000 e la cinese argento per un soffio, 14.100. Rebeca Andrade è finita, così, al quarto posto, mentre l’altra brasiliana Julia Soares, al debutto in una finale olimpica, si è piazzata solo al settimo posto.