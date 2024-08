Parigi 2024, evento clamoroso durante la gara di surf: una balena emerge dall'acqua

06 agosto 2024 a

Ciò che è accaduto durante la semifinale femminile di surf di Parigi 2024 ha dell'incredibile. Mentre la brasiliana Tatiana Weston-Webb stava effettuando la sua prova, una balena è emersa dall'acqua. A Teahupo'o, sull'isola di Tahiti nella Polinesia francese, le immagini del gigantesco cetaceo hanno fatto il giro del mondo. Ma, nonostante la grande mole dell'esemplare, nessun atleta si è accorto della sua presenza. Per fortuna non è successo nulla di grave. E le telecamere presenti sono riuscite a catturare quel magico momento.

Un ospite inaspettato dunque nel bel mezzo di una gara che Tatiana Weston-Webb dal Brasile si è portata a casa ottenendo il punteggio più alto della giornata e vincendo la semifinale femminile. Questo chiaramente le ha permesso di avanzare alla finale per la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici. La sua rivale, Brisa Hennessy della Costa Rica, ha invece interferito con la brasiliana mentre entrambe stavano affrontando un'onda. È stato questo il motivo per cui è stata penalizzata e ha potuto avere solo un'onda come punteggio.

In finale poi la brasiliana Tatiana Weston-Webb si è dovuta arrendere alla grande prova di Caroline Marks che si è aggiudicata la medaglia d'oro. "Per tutta la tua vita aspetti un momento come questo – ha detto Marks con la medaglia d'oro appesa al collo -. È al di là di tutti i miei sogni più sfrenati". Una gara di fatto impreziosita anche dalla presenza di una balena che ha reso ancora più speciale la giornata.