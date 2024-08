Parigi 2024, arrestato giocatore australiano di hockey: aveva acquistato della cocaina

07 agosto 2024 a

a

a

Ennesimo scandalo ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Un atleta australiano è stato arrestato dalla polizia parigina. Secondo i media francesi, sarebbe stato scoperto mentre acquistava una dose di cocaina. Stando a quanto riportato da France Tv Info, è stato arrestato il giocatore di hockey su prato Tom Craig perché era in possesso di un grammo di cocaina.

La conferma dell'arresto è arrivata anche dalla delegazione australiana alle Olimpiadi. Il Comistato australiano ha infatti dichiarato che un membro della loro squadra di hockey su prato è al momento in custodia. Tuttavia, non sono ancora note le accuse rivolte all'atleta. In ogni caso Craig sarebbe assistito dai legali del suo comitato olimpico.

Scandalo alle Olimpiadi: espulso l'allenatore di Jacobs, accuse pesanti

Sempre stando a ciò che riporta l'emittente francese, il giocatore australiano di 28 anni avrebbe comprato la quantità di droga da uno spacciatore minorenne, di appena 17 anni. Le forze dell'ordine di Parigi hanno arrestato entrambi, colti proprio mentre si stava svolgendo la vendita. L’arresto arriva dopo che, domenica scorsa, la squadra maschile australiana di hockey su prato era stata eliminata dal torneo olimpico, dopo aver perso 2-0 contro l’Olanda.