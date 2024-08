Parigi 2024, rissa sfiorata nei 5000 maschili: "Mi ha buttato per terra"

07 agosto 2024 a

È successo di tutto nei 5000 metri maschili alle Olimpiadi di Parigi. Prima spintoni, cadute e una rissa sfiorata; poi l'invasione involontaria di campo da parte di un cameraman distratto. Quest'ultimo ha rischiato di scontrarsi con gli atleti in gara, costringendo alcuni di loro a frenare o deviare il loro percorso per evitare l'urto.

Protagonisti della rissa sfiorata sono stati il britannico George Mills e il francese Hugo Hay. Il primo si è infastidito parecchio per essere inciampato in Hay, cadendo e rischiando così di vedere compromessa la propria qualificazione. Per questo, dopo aver raggiunto la linea del traguardo, ha affrontato il "collega". E tra i due è scoppiata una discussione piuttosto accesa. "Sono stato penalizzato proprio mentre stavo per entrare nel rettilineo finale – ha detto il britannico alla Bbc -. Il francese mi ha buttato per terra. Cosa gli ho urlato? Non posso ripeterlo".

Nel replay si vedrebbe Hay dare una leggera spinta a Mills mentre i due correvano fianco a fianco. A quel punto, dopo aver perso l'equilibro, l'atleta è finito contro lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo. Nella caduta, poi, sono rimasti coinvolti anche l'atleta del Refugee Olympic Team, Dominic Lobalu, e l'olandese Mike Foppen, che ha addirittura sbattuto con la testa sulla pista. Il francese, però, ha spiegato di non avere alcuna colpa. In ogni caso, tutti gli atleti coinvolti hanno ottenuto una sorta di bonus da parte dei commissari di gara e l'accesso alla finale.

Altro imprevisto nella seconda batteria, quando il gruppo di testa, dopo aver imboccato la prima curva, si è ritrovata davanti il cameraman, che a quanto pare non si era accorto di nulla. Quest'ultimo era di spalle, non aveva visto partire gli atleti e stava riprendendo un'altra disciplina, il lancio del giavellotto femminile, che si stava tenendo in quello stesso momento.