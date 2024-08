Inter, ko in amichevole contro l'Al-Ittihad. Inzaghi: "Dopo il gol abbiamo perso le distanze"

09 agosto 2024 a

C’è la prima sconfitta in stagione per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso mercoledì sera per 2-0 a Monza contro l’Al-Ittihad di Karim Benzema. A segno per due volte c’è andato Moussa Diaby, l’uomo da 65 milioni che nel 2018 giocò un paio di partite con il Crotone. Nonostante la sconfitta, Inzaghi non ha fatto comunque drammi: “Siamo partiti bene creando molto — le sue parole — Dopo il gol avremmo potuto sicuramente fare meglio ma abbiamo perso le distanze e un po' di lucidità e soprattutto non abbiamo alzato il ritmo. Sappiamo che dobbiamo migliorare e sappiamo anche dove dobbiamo farlo". E ancora: "Nulla che mi sorprende in questo inizio di stagione: tutte amichevoli sono tappe di avvicinamento alla gara del 17 agosto a Genova. Quest'anno è una preparazione differente, più difficile a causa di tutti gli arrivi scaglionati, ma tutti i ragazzi stanno avendo un ottimo atteggiamento”.

Troppi gli errori della difesa nerazzurra, come dimostra il raddoppio di Diaby, il cui diagonale mancino nasce da un passaggio sbagliato di Bastoni, con la timida complicità di Bisseck, reo di essersi fatto saltare agevolmente. Dopo un’ora Inzaghi ha cambiato nove giocatori, ma alla fine l’Inter ha chiuso senza reti. È la prima volta in estate, dopo il pari di Pisa per 1-1 e il 3-0 sul Las Palmas.

Intanto la società punta sul mercato a puntellare la rosa in fatto di riserve. Si punta all’attaccante ucraino della Dinamo Kiev Vladyslav Vanat, 22 anni, che arriva da una stagione chiusa da capocannoniere del campionato, con 14 centri in 27 gare, ed è così che si è guadagnato la chiamata del c.t. Rebrov all’Europeo: in panchina nei due primi match del girone, ha giocato una ventina di minuti contro il Belgio. L’altro nome sul taccuino della società nerazzura è Karim Konaté. Vent’anni, 20 gol in 29 partite dell’ultimo campionato austriaco, l’ivoriano ha già incrociato la strada dell’Inter nella Champions passata. Ma qualche giorno fa ha riportato una distorsione al ginocchio che lo terrà fermo per alcune settimane. L’Inter riflette.