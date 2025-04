Amici, "evviva nonna Maria De Filippi!": clamoroso su Canale 5

Ma non è tutto. La Amoroso, avvolta in un elegante abito nero che metteva in risalto le forme della sua gravidanza, ha ricevuto un affettuoso abbraccio da Maria De Filippi. Il legame tra le due è emerso chiaramente nelle parole della cantante: “Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta – ha spiegato -. Spero di non emozionarmi, avevo trovato un equilibrio emotivo che la gravidanza ha scombussolato di nuovo. Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ti voglio un bene infinito e grazie per essere diventata nonna Maria, che la mia è ormai è lassù. Evviva nonna Maria!”. Parole che hanno emozionato la conduttrice, che si è avvicinata alla Amoroso per darle un bacio, dolcissimo, sul pancione.