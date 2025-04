Matteo Salvini chiude il congresso della Lega: "Viminale? Sono a disposizione"

Si è chiuso con un lungo intervento di Matteo Salvini il congresso federale della Lega, che si è tenuto alla Fortezza da Basso di Firenze, congresso in cui il leader del Carroccio è stato riconfermato segretario per acclamazione. Tra abbracci simbolici, messaggi di sfida politica e richiami all’identità del movimento, Salvini ha delineato la direzione futura del partito, con un discorso che ha mescolato toni personali, rivendicazioni di governo e richiami alla base. In particolare, Salvini si è detto "a disposizione" per un ritorno al Viminale, tema ricorrente della due giorni.

“Il tempo sottratto ai miei figli in questi anni – ha esordito Salvini – è stato un investimento sul futuro, anche il loro. L’affetto che sento oggi me lo conferma”. Un passaggio carico di emozione che ha dato il via a un intervento articolato, nel quale Salvini ha toccato tutti i principali temi dell’agenda leghista, dalla politica estera alle sfide interne alla coalizione di governo.

Il segretario ha ribadito l’unità del centrodestra, rivolgendo un ringraziamento a Giorgia Meloni e rilanciando l’asse su autonomia e premierato, “che vanno avanti mano nella mano”. Ha però anche marcato la posizione del suo partito, ricordando: “Siamo i secondi della coalizione, ma vogliamo tornare i primi”.

Un ruolo di primo piano, rivendicato anche attraverso la richiesta – emersa dai militanti e dai vertici del partito – ha avuto, come detto, il tema del possibile ritorno al Viminale: “Di questo parlerò con Piantedosi e con Giorgia Meloni. Non ho smanie personali, ma il partito mi chiede di ascoltare. Matteo Piantedosi è un ottimo ministro e un uomo di parola, ma è mio dovere raccogliere le istanze del nostro popolo”.