Parigi 2024 il tuffo pericolosissimo di Aranza Vasquz: "Poteva spaccarsi la schiena"

Poteva andare molto peggio. La tuffatrice messicana Aranza Vazquez ha rischiato di spaccarsi la schiena dopo un salto dal trampolino di tre metri ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Un gesto disastroso, se si considera l'esibizione in sé. La 21enne era in settima posizione dopo la terza prova. Ma per quell'incidente è stata esclusa dalla finale. Lei è rimasta di stucco: non se l'aspettava proprio.

In lacrime, credeva che i giudici fossero indulgenti concedendole di ripetere il tuffo dato che l'atleta si è distratta dopo aver sentito un rumore. E per questo s'era appellata alla regola che prevede circostanze eccezionali, facendo riferimento proprio a situazioni di disturbo prima di un tuffo. A nulla sono valse le giustificazioni: appena riemersa, aveva alzato il braccio a mo' di segnalazione per comunicare con la giuria ma non le è servito a nulla. La delusione per come sono andate le cose è solo un aspetto della vicenda da incubo che le ha provocato un pianto disperato, consapevole che la sua avventura ai Giochi s'era conclusa lì, nel modo più sfortunato e imbarazzante le potesse capitare.

feels sad for Aranza Vazquez tho she was so promising, but she seemed to have slipped off the springboard at the last minute :( hope she recovers from the disappointment soon! love from #diving #teammas #OlympicGames #Paris2024 #mexico pic.twitter.com/SZ67T0nISz — hun (@hkaymn) August 8, 2024

Il tuffo della Vasquez non è stato il peggiore di quelli andati in scena a Parigi 2024. Ma di certo è stato il più pericoloso. Forse, perché anche il talento americano Alison Gibson è stata eliminata per aver sbagliato tutto. Il suo punteggio è clamoroso: 0.0. La naturale conseguenza per aver toccato coi piedi il trampolino. Quel parziale le ha poi impedito di qualificarsi alla finale.