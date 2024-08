Parigi 2024, Gianmarco Tamberi svela la chat con sua moglie: "Solo tu potevi farcela"

09 agosto 2024 a

Sfiancato, ma comunque decisivo. Gianmarco Tamberi è riuscito a qualificarsi per la finale di sabato alle Olimpiadi di Parigi, nonostante il problema della febbre e dei calcoli renali patiti a pochi giorni dalla semifinale. Gimbo è volato in Francia e si è preso un risultato ottimo, superando al primo colpo la prova del 2,27 e riuscendo a strappare un posto tra i finalisti, insieme al connazionale Stefano Sottile. E la sua moglie, Chiara Bontempi, lo ha esaltato e ha manifestato tutto il suo amore per lui con dei messaggi WhatsApp. Messaggi che Tamberi ha mostrato sui social.

Nelle scorse ore, infatti, l’atleta ha condiviso una Instagram story in cui si leggono i messaggi inviati dalla moglie, che esprimono tutto il suo orgoglio per il marito: "Solo tu potevi farcela, solo tu — le parole di Bontempi — Sei un grande amore mio, lo sei davvero. Sono così fiera di te". Parole che hanno sicuramente dato a Tamberi la carica necessaria per affrontare la sfida con rinnovata energia e forza, spingendolo a cercare la vittoria.

Insomma, la signora Tamberi ha già perdonato il gesto del marito, che ha perso la fede dentro alla Senna. Un episodio che ha toccato molto la coppia. L'obiettivo di Tamberi al momento è quello di ripetere l'impresa di tre anni fa, quando conquistò l'oro olimpico a Tokyo. Con il sostegno di Chiara e di tutta l’Italia.