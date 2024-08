Parigi 2024, Stati Uniti: figuraccia in mondovisione, squalificati dalla 4X100

10 agosto 2024 a

Una vera e propria figuraccia. Nella staffetta dei 4X100 gli Stati Uniti erano favoriti per l'oro. La gara però è stato un disastro. In mondovisione infatti è andata in scena la caduta degli Dei con un erroraccio subito al primo passaggio di testimone. Coleman e Bednarek non si capiscono e il secondo staffettista parte troppo in anticipo con il primo che non riesce a dare il testimone in modo pulito e corretto. Ma c'è di più. Quando è partito il secondo staffettista si è consumata anche una imbarazzante invasione di corsia con un piede finito in quella di fianco. Un errore gravissimo che è stato sanzionato.

Un vera e propria staffetta da dimenticare per gli Stati Uniti che hanno chiuso solo al settimo posto. Sale in cattedra il Canada, che vince l’oro con il quartetto composto da Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney e Andre De Grasse con il tempo di 37.50. Lo stesso tempo dell’Italia nella storica vittoria a Tokyo 2020, con il Sudafrica secondo e la Gran Bretagna terza. Non è bastato dunque all’Italia nemmeno un team Usa a mezzoservizio senza il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles, messo fuori gioco dal Covid.

Un quarto posto quello degli azzurri "che fa malissimo", ammette Marcell Jacobs, aggiungendo che comunque "insieme si perde, insieme saremo sempre super uniti e torneremo a lavoro più agguerriti di prima", dice lo sprinter azzurro, felice di "essere tornato tra i più forti al mondo, questo mi dà tanta energia", riferendosi al 9.85 che gli era valso il quinto posto nei 100 metri.

