Parigi 2024, il velocista americano entra nello stadio così: il video che sconcerta i tifosi

11 agosto 2024 a

Un gesto fatto dal velocista americano Noah Lyles prima di vincere il bronzo nei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi ha fatto storcere il naso a molti. L'atleta, che ai Giochi olimpici è riuscito a portare a casa anche un oro nei 100 metri, ha fatto sapere - tramite il suo allenatore - di aver gareggiato nei 200 con Covid e febbre a 39. Nonostante questo, è comunque riuscito a ottenere un 19"70 dietro il 19"46 del botswano Letsile Tebogo e il 19"62 dell'altro statunitense Kenneth Bednarek, rispettivamente oro e argento.

"Sfortunatamente il Covid non può essere previsto. Sono molto orgoglioso di aver raggiunto il bronzo, soprattutto considerando quanto stavo male. È un grande risultato", ha commentato il 27enne dopo la gara. Un gesto fatto prima della corsa, però, ha sollevato non poche polemiche. A immortalarlo un paio di video girati dagli spalti dello Stade de France: in particolare, si vede Lyles che si fionda dentro lo stadio correndo e saltando. Un'esibizione piuttosto sfacciata, che ha fatto storcere il naso a parecchie persone sui social.

Qualcuno ha criticato l'ostentazione nei confronti degli avversari; qualcun altro invece non è riuscito a spiegarsi la differenza tra il pre-gara e il post, quando il velocista è crollato al suolo subito dopo l'arrivo ed è stato portato via in sedia a rotelle. Per questo c'è chi ha messo in dubbio il suo malessere: "Ha preso il Covid tra la partenza e l'arrivo", ha scritto qualcuno.