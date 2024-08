Parigi 2024, Tamberi sbotta: "Cosa dico a chi scrive senza informarsi"

12 agosto 2024 a

a

a

"Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi... È l’aumento di peso che porta a un maggiore rischio di coliche renali, non la perdita di peso": Gianmarco Tamberi lo ha scritto nelle sue storie Instagram a proposito dei problemi che lo hanno colpito nei giorni delle Olimpiadi, pregiudicando la sua performance alla finale di salto in alto.

A scatenare la reazione del campione di Tokyo 2020 probabilmente il fatto che nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno parlato dei rischi di un dimagrimento drastico. Gimbo, infatti, sarebbe passato dai 76 chili di Tokyo ai 74,2 di Roma e infine ai 72 dei giochi di Parigi, col 3,3% di massa grassa e un'altezza di 1,91. Qualcuno avrebbe ipotizzato anche che i calcoli renali che l'hanno sfiancato prima dell'importante gara sarebbero stati una conseguenza del dimagrimento. Cosa che lui ha voluto correggere in maniera chiara nelle scorse ore.

Nel post pubblicato su Instagram dopo la finale del salto in alto, invece, Tamberi ha scritto: "Grazie di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante. Grazie perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi. L'infinità di persone che ieri ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove. Avrei voluto vincere anche solo per voi, per rendervi fieri di me come mai prima d'ora... Ma vi garantisco che in questo momento, leggervi e sentirvi comunque orgogliosi anche solo per averci provato, riempie una parte di questo grande vuoto che ora sento dentro".