Vandalizzato il murales di Paola Egonu: vernice rosa sul corpo, cos'è successo

13 agosto 2024 a

a

a

Nemmeno 24 ore ed è cambiato tutto. Infatti è stato vandalizzato nella notte il murale dedicato a Paola Egonu e comparso ieri davanti alla sede del Coni, a Roma. L'opera, realizzata ieri dall'artista Laika, è stata deturpata con il colore rosa sulla pelle della campionessa italiana. L'installazione, dal titolo 'Italianità', era stata realizzata non solo per celebrare lo storico oro olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per rilanciare la battaglia contro odio e razzismo. Intanto non si spengono le polemiche sulla sinistra che ha tentato in modo goffo di cavalcare la vittoria dell'Italvolley alle Olimpiadi per riproporre l'annoso tema dello ius soli.

E allo sbraitare della sinistra che cerca di strumentalizzare anche le vittorie delle nostre azzurre, ha risposto Luca Toccalini (Lega), intervenendo ad Agorà Estate su Rai 3: "E' l'integrazione che deve portare la cittadinanza, non il contrario. Queste Olimpiadi hanno dimostrato che lo Ius Soli non serve. Paola Egonu e Myriam Sylla hanno ottenuto la cittadinanza rispettivamente a 15 e 16 anni. Oggi la legge prevede questo e in Europa non c'è un paese che applichi lo Ius Soli come lo intende la sinistra".