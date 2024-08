Parigi 2024, psicodramma tedesco, l'Italia fa impazzire la Germania

Gabriele Galluccio 13 agosto 2024 a

I tedeschi sono circa 25 milioni più degli italiani, ma questi numeri si azzerano quando si tratta di Olimpiadi. L’Italia ha dimostrato di essere una superpotenza con 40 medaglie, delle quali 12 d’oro, e con il record di quarti posti (25) che sta lì a testimoniare l’estrema competitività in tante discipline.Grazie al trionfo dell’Italvolley femminile la spedizione azzurra ha addirittura chiuso al nono posto nel medagliere, superando la Germania.

Nonostante lo stesso numero di ori vinti, i tedeschi hanno portato a casa ben sette medaglie in meno rispetto ai nostri. A preoccupare gli addetti ai lavori è il “trend a ribasso” che la Germania sta facendo registrare alle Olimpiadi.

In particolare il Frankfurter Allgemeine ha dedicato un approfondimento al flop a cinque cerchi della spedizione tedesca. Sebbene tutti si aspettino che la Germania vinca molte più medaglie, la realtà dice che i tedeschi in questo preciso momento storico eccellono in poche discipline e fanno fatica a reggere il livello della competizione, che è diventato sempre più elevato per via della globalizzazione. Si tratta soltanto di un particolare momento storico? Difficile dirlo, di certo alla Germania non mancano le strutture e gli investimenti. Al contrario dell’Italia, la cui estrema competitività è un piccolo miracolo sportivo.