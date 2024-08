Inter, Cucurella come un "killer": giocatori dell'Inter falciati

13 agosto 2024 a

a

a

Tra i più acclamati alla vittoria con la Nazionale spagnola dei passati europei e ora protagonista anche nell’amichevole tra Chelsea e Inter. Marc Cucurella ha preso molto seriamente la partita dello Stanford Bridge, intervenendo duramente su ogni pallone. E alcuni giocatori nerazzurri glielo hanno fatto presente, dopo le sue scivolate al limite sulle gambe di Thuram e Darmian.

Uno di questi è Barella, apparso piuttosto agitato nel momento del primo fallo, quello a centrocampo nei confronti della punta francese. Insomma, per il giocatore del Chelsea e della Spagna sembrava molto di più di un’amichevole, quasi una prima di campionato, e i nerazzurri, compreso Simone Inzaghi, hanno protestato per un atteggiamento al limite che avrebbe potuto causare qualche infortunio.

"Aspetta Simone Inzaghi, ma non all'infinito". Inter, perché può sfumare il "colpo grosso" in attacco

Durante l’amichevole, lo spagnolo è rimasto in campo per tutto il primo tempo, prima di dare spazio a Renato Veiga nella ripresa, e per tutti i 45 minuti iniziali è stato il vero incubo dei nerazzurri. Nelle immagini che circolano si vede praticamente ovunque, pronto a entrare in scivolata per recuperare il pallone tra i piedi degli avversari. Non ha mai risparmiato neanche i colpi più duri, nonostante si trattasse di una semplice amichevole che non aveva nulla in palio. Lo sa bene Thuram che in un momento si è trovato travolto dal suo avversario che gli è entrato sulla caviglia con tanta foga agonistica.