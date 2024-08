Ligue 1, terrore per Angel Gomes: scontro violentissimo e sviene, partita interrotta

La prima giornata della Ligue 1 si è aperta con un enorme spavento. Nel corso del primo tempo della partita tra Reims e Lille, valida per la prima giornata di campionato, Angel Gomes si è scontrato violentemente con Abdoul Kone ed è caduto molto male a terra. Il calciatore del Lille ha perso i sensi a causa del forte colpo alla testa: immediata la chiamata dei soccorsi, mentre sullo stadio Auguste Delaune è calato un silenzio angosciante. Sono trascorsi circa quindici minuti prima che il centrocampista inglese venisse trasportato in ospedale, dove verrà sottoposto a tutte le cure e alle analisi del caso.

Per fortuna è stato scongiurato il peggio: in seguito è arrivato un aggiornamento tramite i social da parte del Lille, che ci ha tenuto a rassicurare tutti sul fatto che Angel Gomes avesse ripreso conoscenza prima ancora di essere portato via dallo stadio.

Hanno fatto il giro del mondo anche le immagini che immortalano Kone, l’autore del fallo, mentre lascia il campo (è stato espulso) visibilmente scosso: a un certo punto si è messo a pregare affinché l’avversario stesse bene. La partita è stata sospesa per circa mezz’ora, dopodiché l’arbitro ha richiamato tutti in campo e ha assegnato un recupero anomalo di 34 minuti. Tra l’altro il Lille ha poi segnato con Diakité, che ha dedicato il gol al compagno di squadra.

Angel Gomes is now carried off the stretchers. Not a good start to the season. Lot of injuries. pic.twitter.com/tfAjD22X6I