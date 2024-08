Serie A, esordio di Conte da incubo, il Verona vince 3-0 contro il Napoli

18 agosto 2024 a

Cade subito all'esordio in campionato il Napoli di Antonio Conte. I campani crollano 3-0 sul campo dell'Hellas Verona, momentaneamente unica squadra con tre punti e prima in classifica. Tutte le reti arrivano nella ripresa: Rocha Livramento sblocca il risultato al 5' su assist di Lazovic, Mosquera - entrando dalla panchina - chiude la partita con la doppietta personale al 30' e al 49', in pieno recupero.

Molto bloccato e privo di emozioni il primo tempo. Gli azzurri di Conte, pur riuscendo a tenere in mano il pallino del gioco, non riescono però a trovare i varchi giusti per andare in porta. Soltanto dopo la mezz'ora la squadra di Conte inizia ad impensierire con maggior costanza gli avversari: ci provano Anguissa con un colpo di testa in inserimento e Lobotka con un destro dal limite (entrambi terminati alti di poco). Nel recupero prima dell'intervallo, invece, Tchatchoua salva in spaccata sul destro a botta sicura di Kvaratskhelia (uscito per un leggero malessere). Il Verona, poi, mostra un altro spirito nel secondo tempo.

L'Hellas prima impensierisce Meret con un tiro di Kastanos e poi trova il vantaggio al 50' con l'inserimento vincente di Livramento sul tocco d'esterno di Lazovic. Il Napoli sembra stanco e privo di idee, anche se una decina di minuti dopo prova a pareggiare con Anguissa, che calcia con il destro di prima intenzione sul tocco a rimorchio di Di Lorenzo, centrando una clamorosa traversa. La squadra di Zanetti si salva e, ad un quarto d'ora dal 90', mette al sicuro il risultato con il neo entrato Mosquera. In pieno recupero spazio anche per la doppietta del classe '99 colombiano.