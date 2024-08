Kyle Walker, corna e scandalo al City: finisce in disgrazia, dov'è costretto a vivere

20 agosto 2024 a

a

a

Per il capitano del Manchester City Kyle Walker non è per niente una bella situazione fuori dal campo. Il vicecampione d’Europa con l'Inghilterra è infatti stato cacciato di casa (una villa del Cheshire dal valore di 4,69 milioni di euro) dalla moglie Annie Kilner, con la quale ha avuto quattro figli, dopo che la donna ha scoperto di essere stata tradita dal marito con l’amante influencer Lauryn Goodman, dalla quale sono nati due figli. Ora dopo l’Europeo Walker vive in un condominio di 17 piani del club inglese, la cosiddetta foresteria del suo club, e ha passato del tempo con la moglie sperando di essere perdonato ma al ritorno ha scoperto che non era così.

Se il condominio è dotato di ogni comfort, è anche vero che non è il massimo per trascorrere la propria vita. Una situazione paradossale considerato che guadagna circa 180 mila euro a settimana, 720 mila euro al mese, quasi 9 milioni di euro netti all'anno. Termine che strappa un sorriso se si pensa alla stima realizzata sul patrimonio accumulato in tanti anni di carriera (32 milioni di euro e rotti) e alle due ville di lusso del valore di quasi 5 milioni di euro che figurano tra i suoi beni.

"Sesso vietato". Inghilterra-caos, chi cacciano dal ritiro prima della finale

E i problemi per Walker non sono finiti al tradimento: dopo solo due giorni dalla finale di Euro 2024 persa contro la Spagna, il 14 luglio a Berlino, il difensore si era dovuto presentare in tribunale per un caso di riconoscimento di paternità: la seconda figlia, nata quest’anno, avuta con Lauryn Goodman. Tra l’altro le due donne si sono presentate entrambe in Germania per assistere alle gare dell’Inghilterra.