Tamberi vince in Diamond League poi gela l'Italia: "Il mio futuro?"

Fa ancora male la delusione, tremenda, delle Olimpiadi di Parigi 2024, con una finale di salto in alto disputata da infortunato. Ma Gianmarco Tamberi rialza la testa, scaccia le polemiche e vince nella tappa della Wanda Diamond League a Chorzow, in Polonia, con un'altra gara da emozioni forti, una delle sue, con il serissimo rischio di eliminazione alla misura d'ingresso di 2,18 (due errori e poca energia) e la rinascita nell'ultimo tentativo disponibile a 2,31, un salto che gli consente di superare in classifica il 2,29 del giamaicano Romaine Beckford, dell'ucraino Oleh Doroshchuk e del coreano Woo Sang-hyeok.

Il sempre esuberante Gimbo supera la misura d'ingresso di 2,18 dopo due 'x', ritrovando dinamismo al terzo salto, aiutato dalla clap del pubblico della Slesia, nello stadio in cui, da capitano azzurro, ha alzato al cielo la 'Coppa Europa' nel giugno del 2023.

Alla quota superiore compare il primo tiepido sorriso della giornata, che sostituisce lo sguardo cupo dei minuti precedenti, e abbozza un primo gesto d'esultanza, oltrepassato il 2,22 alla prima prova. Una smorfia al primo assalto a 2,26 (asticella giù con le caviglie) e poi finalmente si lascia andare al suo tipico entusiasmo quando si libera della misura alla seconda prova. È lì che l'ex portabandiera azzurro di Parigi, barba completamente rasata, comincia a scatenarsi e a trovare risorse fisiche e mentali che probabilmente oggi pomeriggio non sapeva nemmeno di avere. Sbaglia una volta 2,29 e decide di passare a 2,31 con due tentativi a disposizione. Nel primo, l'asticella cade nettamente. Nell'ultimo resta su, con il pubblico polacco tutto in piedi ad applaudire. Poi i due tentativi (non riusciti) al 2,38 della possibile migliore prestazione mondiale dell'anno (un centimetro meglio della sua misura a Roma 2024) e l'ultimo nullo al 2,40 del possibile record italiano. Sulla pedana di Roma, sotto la Curva Sud, tornerà tra pochi giorni, venerdì sera, per un altro show. Ci sarà anche Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) qui settimo con 2,22 e tre errori a 2,26.

"Il mio futuro? E' presto per rispondere, sono concentrato sui prossimi impegni. Voglio prendere del tempo per decidere ma magari la brutta esperienza di Parigi mi darà la forza per continuare", sono le parole dello stesso Tamberi ai microfoni di RaiSport, dopo il successo in Polonia. "Adesso sarò in pedana all'Olimpico e speriamo che ci siano meno alti e bassi come nell'ultimo periodo. Mi devo prendere cura del mio corpo e della mia mente in questi giorni ma so che a Roma, adesso, il pubblico si prenderà cura di me".