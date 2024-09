Jannik Sinner, sfogo duro sui social agli Us Open: "Lato oscuro"

01 settembre 2024 a

Jannik Sinner prosegua la sua corsa agli Us Open. Con i big fuori gioco, il numero uno al mondo punta dritto al suo secondo slam in questo 2024. Un risultato importantissimo quello raggiunto contro O' Connel che lo proietta direttamente agli ottavi di finale. In soli tre set e poco meno di due ore di gioco, Sinner ha liquidato l'avversario senza fare i complimenti.

Ed è un Jannik ritrovato che subito dopo il match esprime tutta la sua convinzione sui propri mezzi: "Ho alzato il livello sin dall'inizio - ha detto il numero 1 al mondo -. Ho servito bene specialmente nel primo set e mi ha dato fiducia per il resto della partita. Mi sono mosso bene e in generale è andata meglio. Abbiamo lavorato in questi giorni per salire sia a livello fisico che mentale". Va meglio, dunque, dopo un periodo molto duro: "Mi sono sentito più solido sia fisicamente che tatticamente. L'uscita di Alcaraz e Djokovic? Dimostra che questo sport è molto imprevedibile. Basta distrarsi un momento e si può essere battuti. vediamo che fine farò io, ma per ora sono contento di essere ancora qui a giocarmela". Infine una riflessione sui social e sulle voci di una rottura con la sua fidanzata: "Non è sui social la verità. chiaro che c’è un lato buono dei social, ma anche un lato oscuro. Non è lì che preferisco vivere, preferisco vivere senza social".