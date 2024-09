Parigi 2024, scoppia di nuovo il caso Senna: Paralimpaidi nel caos

01 settembre 2024 a

a

a

La Senna ancora protagonista in negativo. Le Paralimpiadi inguaiano Parigi dopo le polemiche dello scorso agosto. Le gare di triathlon delle Paralimpiadi di Parigi previste per oggi sono state posticipate a domani a causa dell’innalzamento dei batteri nelle acque della Senna provocato dalle piogge. "Gli ultimi test mostrano un calo della qualità dell’acqua nel fiume in seguito alle piogge degli ultimi due giorni", hanno spiegato gli organizzatori. "Di conseguenza, la qualità dell’acqua non è consona alle gare di nuoto e supera la soglia stabilita da World Triathlon". Giovedì scorso gli organizzatori avevano spostato gli 11 eventi da medaglia del para triathlon a oggi, indicando il 2 e 3 settembre come giorni di riserva.

Tutti gli 11 eventi in programma oggi, dunque, sono stati riprogrammati per il 2 settembre. "Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti e con queste condizioni, gli eventi di Paratriathlon non possono aver luogo", si legge ancora nella nota. Dovranno attendere domani, dunque, anche gli azzurri in gara nel triathlon: Giovanni Achenza, Giuseppe Romele, Gianluca Valori, Veronica Yoko Pleban, Francesca Tarantello (guida Silvia Visaggi) e Anna Barbaro (Guida Charlotte Bonin). Insomma il caso Senna a quanto pare non è affatto chiuso.