Biliardo, figuraccia di Matthew Selt: perde 600.000 euro in un secondo

Un errore di reazione, che gli è costato l’esclusione dal torneo e la perdita della possibilità di vincere il montepremi da 600 mila euro. Ne ha fatto le spese caramente Matthew Selt. che ha clamorosamente abbandonato il torneo durante il suo quarto turno a seguito di uno scomposto gesto di reazione. Il numero 33 del mondo stava affrontando Pang Junxu quando, in svantaggio, ha fallito l'ennesimo colpo per poi prendere una biglia e scagliarla sul tavolo insegno di stizza.

Selt si trovava in svantaggio al quarto turno del torneo arabo e ha provato la clamorosa rimonta nei confronti di Junxu. Sbagliando il colpo banale per tentare di mandare in buca d’angolo una pallina nera, ha sorprendentemente mancato il bersaglio e reagito con un gesto di pura frustrazione: ha preso una palla rossa con la mano e l'ha gettata via. Il montepremi messo in palio nella gara World Championship al Crucible, così, è svanito in un baleno per lui.

Per Selt non è stato un torneo facile, dato che lo stesso, due giorni prima, aveva rivelato di aver partecipato al Torneo arabo con alcune stecche rotte. Stecche che erano state danneggiate durante il volo, come lo stesso giocatore aveva spiegato: "Si è spezzata in due e mi sono dovuto fare spedire alcune stecche da casa e una dalla Thailandia — ha detto — Poi ho trovato un falegname locale che ha limato un po' di legno e ha usato un adesivo estremamente forte per rimetterle insieme". Un contrattempo che di certo non avrà concentrato il giocatore prima delle decisive sfide.