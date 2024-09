Totò Schillaci ricoverato l'ex stella della Nazionale. La famiglia: "Condizioni stabili"

08 settembre 2024 a

"Il nostro amato Totò è in condizioni stabili, viene monitorato dai medici giorno e notte". Così in una Instagram stories, la famiglia di Totò Schillaci ha dato l'annuncio sull'ex stella della Nazionale. Soprattutto dopo il tam tam mediatico sulla morte. Il testo del messaggio si conclude con parole di speranza: "Forza Totò".

Le notizie sulla sua presunta scomparsa erano cominciate a circolare intorno alle 3 di questo pomeriggio. E il telefono del figlio Mattia - che vive in Portogallo - era diventato il punto di riferimento per amici e cronisti. Le chiamate sono arrivate soprattutto dall'Italia, in ricerca di informazioni sullo stato di salute dell'ex attaccante di Messina e Juventus. Totò Schillaci - 59 anni - ha già due interventi alle spalle per tumore al colon. E ora è in condizioni critiche. Soltanto un anno fa, l'ex calciatore pensava di aver sconfitto la malattia. Ma poi si è ripresentata con tutta la sua aggressività. E così è stato costretto al ricovero. Al momento si trova all'ospedale di Palermo.

Questo quanto spiegano i familiari dell'ex attaccante della Juventus e della Nazionale Totò Schillaci su Instagram sulle condizioni dell'eroe di Italia 90. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò".