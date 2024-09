Paulo Fonseca sbertucciato in diretta: "Se vinco le porto per tutti"

18 settembre 2024 a

Paulo Fonseca ha più un piede fuori dalla panchina del Milan che dentro. Il disastro contro il Liverpool non ha scusanti, nemmeno giustificazioni. È stata una prestazione deludente sotto tutti i profili. Tecnico e tattico. Inutile dire che sul banco degli imputati è finito il tecnico rossonero che di fatto davanti ai microfoni, qualche giorno fa, aveva promesso "pasteis de nata per tutti" in caso di vittoria sia con il Liverpool che con l'Inter nel derby.

Ebbene, dopo queste parole e soprattutto dopo la sconfitta pesantissima nella prima giornata di Champions League, Fonseca è stato pesantemente sbertucciato sui social. In poche ore le risposte dei tifosi a questa sua battuta di qualche giorno fa sono diventate centinaia. Un numero crescente che si affianca anche a una richiesta chiara: quella di un esonero da parte della società prendendo spunto da quanto accaduto questa mattina a Roma, sponda giallorossa, con l'esonero di Daniele De Rossi.

"Niente dolce, Paulo non ha cucinato", si legge nella celebre pagina social di "Calciatori brutti". Ma c'è anche chi ci va giù pesante: "Fonseca non mangerà il panettone e a questo punto nemmeno le pasteis de nata che voleva preparare per tutti". Insomma al Milan è notte fonda. A quanto pare la vittoria col Venezia non ha convinto nessuno. Solo un timido raggio di sole in una tempesta senza fine.