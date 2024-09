Jannik Sinner, "sin da quando ero bambino": il video che commuove l'Italia

20 settembre 2024 a

a

a

Non solo tennis: Jannik Sinner, è cosa arcinota, avrebbe potuto eccellere anche nello sci. La vita, quando era un adolescente, lo pose di fronte a un bivio: la racchetta o le montagne? Jannik Sinner scelse la prima e per certo non ha avuto torto: oggi è il numero 1 al mondo.

Ma la passione per gli sci non è mai scemata. Tanto che l'altoatesino ha recentemente affermato che le emozioni e l'adrenalina che gli trasmettono lo sci sono senza pari, nemmeno il tennis insomma. Ed è in questo contesto che va inquadrata la scelta di Jannik, che sarà primo volontario delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E ancora, Sinner ha rivelato di sperare di poter essere uno dei tedofori.

"Quando Lance Armstrong...": doping, l'ultima porcheria di Kyrgios contro Sinner

E l'impegno alle Olimpiadi è stato confermato da Sinner su Instagram, con un video in cui racconta la sua passione per la neve, sin dagli esordi, quando era solo un bambino.

Di seguito vi proponiamo l'intero testo scritto da Jannik Sinner a corredo del video:

Sin da quando ero piccolo, lo sport è sempre stato una parte fondamentale della mia vita.​

In particolare, gli sport invernali hanno un posto speciale nel mio cuore: ho imparato a sciare quando ero solo un bambino, e da allora, neve e ghiaccio, l’adrenalina delle discese e il fascino delle montagne mi accompagnano ogni inverno.​

Essere parte di un evento come i Giochi Invernali non è solo un’opportunità unica per vivere da vicino l’emozione della competizione sportiva, ma è anche un’occasione straordinaria per creare qualcosa di indimenticabile insieme.​

Unisciti a Team26, programma volontarie e volontari di Milano Cortina 2026

​