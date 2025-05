Jannik Sinner in ritardo? Rissa e urla: si scatena l'inferno

Jannik Sinner è lo sportivo italiano del momento, e gli appassionati di tennis, se ne hanno l’occasione, cercano di vederlo dal vivo. Nel match di martedì sera, vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo, ci sono però stati momenti di tensione. Il match del pomeriggio, infatti, è iniziato non prima delle 19.30 e ha generato accese polemiche da parte di molti spettatori in possesso del biglietto per la sessione serale, per assistere al match tra la statunitense Peyton Stearns e l’ucraina Svitolina, che però volevano entrare al Centrale per vedere il match di Jannik.

Per questo, agli ingressi dell’impianto è stato necessario il rinforzo della polizia, per assistere gli steward, visto che c'erano tante persone che protestavano. Il biglietto per la sessione serale infatti dava la possibilità di entrare nel "Site", ma non di assistere alla partita di Sinner, che faceva parte della sessione diurna. Le partite del serale sono iniziate dopo le 22. Il rumore generato dalle proteste di chi era fuori è arrivato anche dentro lo stadio, con l’arbitro che al microfono ha detto: “I rumori che sentite arrivano da fuori, dentro l'impianto la situazione è ok".