Amadeus ci riprova con Like a Star: chi spunta al suo fianco

Amadeus è pronto a tornare sul Nove con un nuovo programma: Like a star. Si tratta di una inedita "singing competition", che vedrà persone comuni trasformarsi nei loro artisti più amati sfidandosi tra loro per vincere un premio in denaro. Il programma avrà inizio da stasera, mercoledì 14 maggio, e vedrà la partecipazione di una giuria di tutto rispetto.

Chi saranno i membri della giuria? Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Questi artisti sono stati descritti con parole di miele: "esperto, ironico e geniale" il primo, "simpatica, fresca e irriverente" la seconda e "energica ed esplosiva" la terza. Lo show "non sarà solo un talent ma un viaggio appassionante nelle storie dei concorrenti", assicurano gli autori, sarà strutturato in otto puntate, sette eliminatorie più la finalissima, in cui ogni concorrente porterà sul palco un artista specifico, omaggiandolo non solo cantando un suo brano di successo ma anche attraverso voce, look e le movenze.