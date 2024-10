Luna Rossa cola a picco, dramma sportivo: pezzi di barca in mare, altro disastro

01 ottobre 2024 a

Inizia e finisce subito la settima regata della serie finale di Louis Vuitton Cup, Luna Rossa contro Ineos Britannia. Per la barca italiana un'altra drammatica sconfitta, arrivata poco dopo il via a causa di una rovinosa rottura nella zona dell'arbitro: ora siamo sul 4-3 per i rivali (la vittoria a chi si aggiudica per primo 7 regate). Prima del via la situazione era di perfetto pareggio, tre vittorie a testa. Il vento a Barcellona, come da previsioni, era forte, anzi molto forte, circostanza che non rendeva la circostanza delle più semplici.

La partenza intorno alle 14.10. Una partenza come detto amarissima, per Luna Rossa. Ineos, con sir Ben Ainslie, ha subito replicato la manovra della vigilia nella prima regata vincente, con un buono spunto al via. Luna Rossa stava sulla destra della barca inglese. Insomma, al via un testa a testa, con Luna Rossa che saliva di velocità, guadagnando un piccolo margine su Ineos, costretta a due virate. Poi controffensiva della barca inglese, che riesce a controsorpassare.

Ma a quel punto, dopo soli 4 minuti di regata, ecco che si consuma l'ennesimo dramma sportivo per la nostra barca: dopo il primo incrocio, infatti, Luna Rossa ha accusato un cedimento nella zona dell'albero, tanto che dei pezzi della barca sono finiti in mare. Luna Rossa tradita ancora dall'affidabilità. La regata, sostanzialmente, finisce dopo 4 minuti: Ineos ha continuato a navigare nella tranquillità più assoluta verso il punto del traguardo, fino a quando Luna Rossa, dopo circa 15 minuti di tentativi di ripartenza, ha alzato bandiera bianca (gli avversari nel frattempo erano già arrivati a metà del quinto lato).

Ora l'imbarcazione inglese conduce per 4-3 nella serie. A seguire dovrebbe esserci l'ottavo round della serie. Ma il condizionale è d'obbligo: bisogna infatti capire se Luna Rossa riuscirà a sistemare i problemi a bordo per poi tentare con i due timonieri, Francesco Bruni e Jimmy Spithill, subito il riscatto, così come avvenuto nelle prime due giornate della Vuitton Cup.