Tragedia Panathinaikos, Baldock trovato morto a 31 anni: "Cos'hanno trovato accanto al corpo"

10 ottobre 2024

Una vera e propria tragedia è avvenuta mercoledì pomeriggio ad Atene. Di mezzo il mondo del calcio, che piange la scomparsa del difensore 31enne George Baldock. Terzino della Nazionale ellenica e del Panathinaikos, è stato trovato senza vita mercoledì nella piscina del suo appartamento a Glyfada, quartiere periferico a sud di Atene.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle agenzie di stampa locali, è stata la moglie del calciatore a dare l’allarme, mentre si trova in Inghilterra con il loro figlio. La donna ha provato a contattarlo per tutta la giornata, ma di lui non si hanno avute notizie. La signora Baldock avrebbe quindi contattato il proprietario di casa che, non avendo a sua volta ottenuto risposta, sarebbe entrato nella villa trovando il giocatore riverso nell'acqua della piscina.

Per Baldock non c'è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei soccorsi. Secondo la Tv di stato ellenica, Ert, sarebbe stata trovata anche una "bottiglia riconducibile a un superalcolico”. In Premier ha vestito le maglie di Southampton e di Sheffield United, con cui ha totalizzato oltre 200 presenze.

Nel 2022 aveva accettato la convocazione della Grecia, resa possibile dal passaporto greco della nonna paterna. Con la maglia della Nazionale era sceso in campo in 12 occasioni e in estate era appena passato al Panathinaikos dallo Sheffield. Con i verdi di Atene aveva giocato solo quattro partite, l’ultima domenica 6 ottobre, il derby con l'Olympiacos (0-0 il finale) in cui è rimasto in campo per 75 minuti.