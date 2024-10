Sinner accolto a Ryad con fiori e bevande: il video da non credere

15 ottobre 2024 a

Tutti applaudono Jannik Sinner, anche l'Arabia Saudita. E così, ecco arrivato a Ryad, il campione azzurro è stato accolto nel migliore dei modi. Come? In un video pubblicato sui social l'italiano riceve fiori e bevande. Sinner infatti dovrà scendere in campo al "Six King Slam", un torneo che non riguarda il circuito Atp e che vedrà impegnati solo 6 campioni: Sinner, appunto, Alcaraz, Nadal, Djokovic, Rune e Medvedev.

"Ho visto qualcosa di familiare in Sinner, io l'ho fatto per anni": parole chiare da Djokovic

Il match si terrà dal 16 al 19 ottobre e vedrà sfidarsi i migliori tennisti del mondo per un montepremi senza precedenti. La cifra? 6 milioni di dollari, la più alta mai messa in palio finora. Il torneo per Jannik inizierà mercoledì, dalle ore 18:30 italiane, con la sfida a Medvedev. Gli organizzatori hanno invece riservato ai due giocatori più forti di tutti i tempi (Djokovic, 24 prove dello Slam vinte, e Nadal, secondo a quota a 22) un posto già in semifinale. Il serbo attende il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev (mercoledì ore 18.30) mentre il maiorchino troverà il vincente della sfida tra Alcaraz e Rune (mercoledì ore 20.30 circa). Insomma, ne vedremo di belle.