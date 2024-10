Bologna-Milan rinviata per l'alluvione? "Com'era il tempo oggi": il video che inchioda il sindaco Pd

26 ottobre 2024 a

Bologna-Milan è stata rinviata causa maltempo. Il sindaco dem Matteo Lepore ha pensato bene di fare pressione per annullare il match di Serie A onde evitare disagi tra le migliaia di persone attese al Dall'Ara. Una decisione lodevole, nata dall'intento di proteggere i propri cittadini dai rischi delle forti piogge. Peccato che a Bologna il tempo sia sereno.

Dal capoluogo dell'Emilia Romagna arrivano infatti i video che mostrano una realtà ben diversa da quella paventata da Lepore. Cielo poco nuvoloso e addirittura 19 gradi. Certo, l'umidità è all'91%. Ma questo non ha mai fermato gli appassionati del pallone dall'assistere ai match dei loro beniamini.

Sui social in tanti stanno ironizzando sulla decisione del sindaco Lepore. "Non andate a Bologna - ha scritto su X un tifoso rossonero -, c'è l'uragano Katrina". In allegato al commento, un video che mostra gli splendidi portici del capoluogo emiliano romagnolo completamente asciutti. Si intravede persino uno spiraglio di luce. Un altro tifoso del Diavolo posta un commento rivolto proprio al sindaco del Pd: "Ciao Matteo Lepore - il messaggio di Marco - com'è il meteo lì a Bologna? Sono tutti a casa barricati vero? Non sei in giro per la città con questo tempo e con la gente che spala vero?".