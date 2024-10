Juve, esplode la polemica su Vlahovic: "L'ha spazzata!". Dopo il fischio finale...

31 ottobre 2024 a

Un brutto stop, dopo l’ottima prova di San Siro contro l’Inter. La Juve di Thiago Motta si ferma contro il Parma, e lascia sfuggire di altri due punti i nerazzurri, vincenti per 3-0 a Empoli e ora a +3 dai bianconeri. I tifosi della Vecchia Signora sono arrabbiati, in particolare con Dusan Vlahovic, protagonista in negativo della sfida che ha visto le reti di McKennie e Weah e di Del Prato e Sohm per i Ducali. Il serbo ha infatti sbagliato un gol clamoroso dopo il cross di Weah e il salvataggio di Suzuki su McKennie, sparando alto a porta vuota: “L'ha spazzata!”, hanno scritto in tanti sui social. Ironicamente e furiosamente deridendolo. Un clamoroso errore che sarebbe valso i tre punti, che non sono arrivati contro una squadra, quella di Pecchia, che continua a garantire ottime prestazioni in campionato.

L’errore di Vlahovic segue quello contro il Cagliari (anche in quel caso a Torino era arrivata un 1-1) e aveva portato a una lunga serie di polemiche e sottolineature da parte dei tifosi. "Vi dico solo che Vlahovic era in posizione regolare", ha commentato, sconsolato, un supporter della Vecchia Signora ribadendo l’errore dell’attaccante mercoledì sera. "Inizio tragico, difesa da horror, Vlahovic fa un errore assurdo", ha aggiunto un altro sostenitore juventino. L'hashtag “#Vlahovic” è in trend e il dibattito è ora acceso.

Tra le immagini della sfida, però, c’è anche il battibecco tra Danilo e Gatti, apparso molto evidente a tutti: “Ma dov’eri?”, è il commento del brasiliano ex Real e City nei confronti dell’ex Frosinone, in particolare sul gol dell’1-2 del Parma. Qualche scintilla poi risolta col passare dei minuti, nonostante l’incapacità della Juve di portare a casa i tre punti. Insomma, c’è subito da rilanciarsi sabato in casa dell’Udinese.