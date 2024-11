Argentina choc, "chi è sceso in campo in Serie A": un precedente clamoroso

14 novembre 2024 a

Scandalo nel calcio argentino. Ivan Buhajeruk, influencer 24enne con circa 15 milioni di follower sui social, è entrato in campo in una partita di Primera Division con la maglia del neopromosso Deportivo Riestra. Spreen - il suo soprannome - è stato schierato in attacco e ha giocato poco più di un minuto, prima di essere sostituito senza aver mai toccato il pallone. La partita è poi terminata 1 a 1, ma il risultato è passato in secondo piano.

Il post X del club che annunciava la presenza di Spreen nella formazione titolare ha registrato 3,4 milioni di visualizzazioni, invece delle poche migliaia abituali. "Una mancanza di rispetto verso il calcio" e "un messaggio sbagliato inviato alla società, ai bambini, a chi tenta con enormi sacrifici di sfondare in questo sport", il commento invece dell'attaccante della squadra avversaria. Il capitano del Deportivo Riestra, Milton Celiz, ha avuto una reazione più comprensiva: "È un amico di casa, ha un contratto e ne approfitta, tutti vorrebbero giocare in Prima Divisione".

Spreen best skills - Riestra vs Vélez 2024 pic.twitter.com/NUSvZ29AlD — Marcos (@marcosquintanna) November 11, 2024

La società si è difesa sottolineando in un comunicato che "non è mai stata nostra intenzione mancare di rispetto al Velez Sarsfield, né al calcio argentino", ricordando che il Velez era stato avvisato con una settimana di anticipo. Ma in Argentina si parla già di un possibile scandalo calcio-scommesse. Il quotidiano Clarin riferisce che lunedì una società di scommesse online ha offerto puntate allettanti sulla presenza o meno di Spreen in campo. La Procura specializzata in giochi d'azzardo ha aperto un'indagine.