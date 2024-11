I ladri rubano il telefonino alla persona sbagliata: li rincorre e se lo riprende a mani nude, chi è

19 novembre 2024 a

Hanno scelto la persona sbagliata da derubare. Sembrava un normale "runner", un po' distratto: un obiettivo semplicissimo, insomma, a cui portare via il telefonino con destrezza. Invece, purtroppo per i ladri, si trattava niente meno che di Mo Farah, leggenda dell'atletica britannica e mondiale, campione olimpico del mezzofondo. Che li ha rincorsi, senza troppo sforzo, agguantati a mani nude e costretti a ridargli indietro lo smartphone.

Il 41enne di origini somale si è ritirato dall'attività agonistica nel 2023, dopo aver scritto la storia vincendo quattro ori sui 5.000 e sui 10.000 alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro nel 2016. In carriera, oltre ai vari record europei e mondiali e relative medaglie, anche molte esperienze nella maratona. Insomma, un "corridore" coi fiocchi. Insieme alla moglie Tania, però, da atleta perfetto ha l'abitudine di mantenersi in perfetto allenamento, facendosi la sua corsetta quotidiana.

L'incidente, come riporta il Daily Mail, è avvenuto qualche settimana fa, proprio durante una di queste sessioni di jogging nei pressi della loro tenuta nel Surrey, a sud di Londra. Farah aveva lasciato il proprio cellulare su un muricciolo all'interno della sua proprietà ma appena partito, ha fatto in tempo a notare un furgone bianco fermarsi vicino al telefono, un uomo scendere, afferrare il telefono e ripartire a tutto gas.

A quel punto, come se fosse una cosa normale, Farah ha accelerato raggiungendo il furgone in pochi secondi. Dopo essersi fatto ridare il maltolto, Sir Mo (la Regina Elisabetta l'aveva nominato Cavaliere nel 2017 per i suoi immensi meriti sportivi) ha pure sporto denuncia per la violazione della sicurezza nella tenuta, che ha guardie attive 24 ore su 24.