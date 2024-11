Jannik Sinner, la frase che gela Anna Kalinskaya alle Atp Finals: "Dov'è Carlos?"

19 novembre 2024 a

C'è un retroscena sulla finale degli Atp Finals di Torino in cui ha trionfato Jannik Sinner. Il campione azzurro di fatto, proprio nel momento più alto del torneo, la premiazione, ha avuto un'attenzione particolare per Carlos Bernandes, l'arbitro che proprio al termine degli Tp finals è andato in pensione. E così Jannik mentre cercava di posizionarsi sul podio per ricevere il premier ecco che, preoccupato, cerca Carlos per salutarlo.

"Ora giusto una parola veloce a Carlos… non lo vedo, forse se n'è già andato… ah eccolo, grazie. Quaranta anni di arbitraggio, una carriera straordinaria. Potresti essere ancora in Coppa Davis, ho sentito. Io e Taylor ci siamo sentiti privilegiati di far parte del tuo ultimo viaggio nell'ATP. Grazie mille", ha affermatro Jannik. E a questo punto è partito un grande applauso per questo gesto, da vero campione, da parte di Jannik. Ma in questa storia c'è chi riesce a vederci della malignità. Come è noto negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere la "pausa di riflessione" che Jannik e Anna Kalinskaya si sono presi.

Infatti sugli spalti alla finalissima in tanti hanno notato l'assenza della fidanzata di Sinner. E qualcuno, dopo il saluto di Jannik a Carlos Bernardes ha sottolineato quel mancato saluto o omaggio proprio alla Kalinskaya. Insomma sui social è scoppiato un vero e proprio pandemonio: "Poteva anche salutare Anna, ha preferito Carlos...". Parole che hanno ulteriormente accesso lo scontro tra i tifosi di Sinner tra chi spera in un ritorno di fiamma tra i due e chi invece spera che Jannik volti pagina...