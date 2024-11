Gp Qatar, Oscar Pilastri vince la Sprint Race: doppietta McLaren sul podio

30 novembre 2024 a

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del Qatar, l'ultima del Mondiale 2024. Il pilota della McLaren è stato protagonista di un sorprendente ultimo giro, quando il compagno di squadra Lando Norris - che aveva dominato la minigara - lo ha fatto passare a pochi metri dal traguardo per concedergli la vittoria. "Avevo programmato di farlo dal Gp del Brasile, ho pensato che fosse giusto e ho atteso l'occasione giusta", ha detto Norris a motori spenti per spiegare il 'favore' restituito a Piastri.

Completa il podio George Russell su Mercedes. Punti importanti per la classifica Costruttori: con i 15 conquistati oggi, sono ora 30 le lunghezze di vantaggio della McLaren (623), prima nella graduatoria, sulla Ferrari (593). I piloti di Maranello si sono classificati al quarto e quinto posto nella Sprint, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Solo ottavo Max Verstappen, fresco di quarto titolo iridato. Le monoposto torneranno in pista alle 19 per la griglia di partenza del Gran Premio, in programma domani alle 17.

"Questo è uno di quei circuiti dove le condizioni della pista cambiano poco tra qualifica e gara cambiano, anche se andremo forse a variare qualcosa sulla nostra vettura". Queste le parole di Oscar Piastri, pilota della McLaren intervenuto in seguito alla vittoria conquistata nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar, sul circuito di Losail. "Il sorpasso su Russell ha fatto la differenza - ha esordito l'australiano - Poi ho sofferto molto per l'aderenza delle gomme, ma abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, anche grazie all'aiuto di Norris. Spingeremo tantissimo sia in qualifica che in gara - ha proseguito - anche se ci sarà qualche piccolo cambiamento sulla macchina. Penso che ci siano un paio di aspetti sui quali sarà possibile lavorare, oltre ai nostri avversari che daranno tutto per conquistare la pole position".