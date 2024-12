Edoardo Bove, "non ci credo": la foto di Cataldi che sconvolge il mondo del calcio italiano

08 dicembre 2024 a

a

a

Il centrocampista viola Danilo Cataldi al termine della gara fra Fiorentina e Cagliari, disputatasi oggi allo stadio Franchi e decisa da un suo gol, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scambio di messaggi con il compagno di squadra Edoardo Bove, ricoverato da domenica scorsa all'ospedale Careggi di Firenze dopo un malore accusato nel corso della partita contro l'Inter.

In un messaggio in particolare Cataldi predice il gol odierno a Bove scrivendo: "Oggi te la scaravello all'incrocio", al che Bove risponde: "Non ci credo, impossibile". Cataldi invece mantiene la sua promessa e commento lo screenshot di messaggi col commento: "Edo Bove uomo di poca fede" e l'emoticion di un cuore. Dopo la rete odierna Cataldi si è diretto verso una telecamera e ha urlato a Bove, che stava seguendo la partita in tv: "Te l'avevo detto, te l'avevo detto!".

Una incredibile coincidenza, o forse la forza di una amicizia che va oltre il campo e che riesce a commuove tutto il mondo del calcio, non solo la famiglia della Fiorentina che dopo il dramma della morte di Astori ha temuto per molti minuti di dover rivivere con il centrocampista romano la stessa tragedia.