Anna Kalinskaya, "la solita routine": l'ultima pugnalata a Jannik Sinner

Dopo un anno turbolento, tra campo, cronache rosa e gossip da Miami, dov’era in vacanza, ora per Anna Kalinskaya, la first lady arancione, si torna a parlare sul campo. La numero 14 del ranking ha cominciato bene al torneo di Brisbane, dove ha debuttato in doppio con la padrona di casa Priscilla Hon e ha superato al primo turno Giuliana Olmos e Miyu Kato in due set (6-4, 6-2). Per la 26enne russa, finalmente, si può parlare di sport e non solo della sua relazione con Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale.

Dopo il match, Anna ha raccontato la sua preparazione delle ultime settimane e, nonostante la visita di suo fratello a Sinner a Dubai, non ha mai citato il compagno o presunto ex, così come aveva già fatto in un’intervista recente ad Harper’s Bazaar: “La pre-stagione l’ho vissuta con il mio team a Miami dove ho trascorso molto tempo sul campo. Sono stata anche con la mia famiglia e gli amici, ho trascorso bei momenti. La normale routine”.

Ora i propositi per il nuovo anno: "Voglio continuare a lavorare e fare tutto il possibile e sono molto entusiasta di poter migliorare, giocare più match possibili e sono felice di dove sono adesso. Sono molto contenta di essere tornata, ho fatto un duro lavoro durante la stagione e ora voglio guardare avanti e giocare per vedere quanto posso migliorare. E con l’esperienza che ho fatto nel 2024 sono curiosa di vedere quanto posso migliorare. L’anno scorso è stato il migliore della mia carriera, anche se ho avuto qualche infortunio e ho imparato che devo ascoltare di più il mio corpo, che me ne devo prendere cura. Ho imparato che ci sono dei momenti in cui ho bisogno di tempo per recuperare, ho imparato a essere più cauta e attenta al mio fisico”.

A Brisbane, nel singolare, la russa è invece testa di serie numero 6, ha a disposizione il bye al primo turno e al secondo aspetta la vincente del match tra la statunitense Krueger e la giapponese Uchijima.