Coppa Toscana, l'avversario gli fa il gesto della scimmia? Ma viene espulso Gueye Elhadji

Un grave episodio di razzismo si è verificato ieri, mercoledì 15 gennaio, a Gambassi Terme, in provincia di Firenze, durante la partita di Coppa Toscana di Prima Categoria tra Gambassi e Atletico Etruria, terminata con la vittoria degli ospiti per 2-1. La vittima dell’accaduto è Gueye Elhadji, attaccante del Gambassi e autore del gol della sua squadra.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Tirreno, al termine del match, un giocatore dell’Atletico Etruria si sarebbe avvicinato a Elhadji mimando il gesto di una scimmia, un chiaro atto di offesa razzista. Di fronte a questo insulto, il 29enne non è rimasto in silenzio. Ha reagito chiamando a raccolta i compagni e sfidando l’avversario a ripetere il gesto davanti a tutti.

La reazione dell’attaccante, però, gli è costata cara. L’arbitro, presente durante la discussione, ha deciso di espellere proprio Elhadji, mentre tra i giocatori in campo è scoppiato un breve parapiglia. Solo il tempestivo intervento dei compagni di squadra e degli avversari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Un episodio controverso, che pare essere sbagliato, sbagliatissimo, da qualunque lato lo si guardi.