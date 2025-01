Sinner-Zverev, la finale si potrà vedere in chiaro: ecco dove e quando

25 gennaio 2025 a

Sarà trasmessa in chiaro, sul canale Nove, la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. A comunicarlo Warner Bros. Discovery, dopo una richiesta sempre più pressante da parte del pubblico. L'appuntamento è per domenica mattina alle 9.30. In un primo momento anche il ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva provato a includere la finale degli Slam con italiani in campo nella lista di eventi di rilevanza sociale da trasmettere obbligatoriamente in chiaro, ma poi ci si era impantanati nella burocrazia di Bruxelles.

Dopo aver ricevuto il via libera degli operatori che distribuiscono a pagamento Eurosport, ovvero Sky, Dazn, Tim e Amazon, Warner Bros. Discovery ha ufficializzato la visione in chiaro del big match sul Nove. Intanto Sky, in un comunicato, si è detta pronta a mettere a disposizione anche il proprio canale TV8, "per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfida". "Non vediamo l’ora che sia domenica per questo grandissimo appuntamento di sport e voglio ringraziare tutti i partner di Eurosport e discovery+ – Amazon, Dazn, Sky e Tim – che hanno collaborato affinché il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone", ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Italia.