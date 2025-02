Milan, Ranieri e la frase rubata a Conceiçao: "Bravo, ora la squadra...", che umiliazione per Fonseca

07 febbraio 2025 a

Un ottimo Milan, rinfrancato dalle giocate di Joao Felix e Santiago Gimenez. San Siro è già ai loro piedi, dopo l’azione che ha portato al gol del 3-1 con lo ‘scavetto’ del primo e l’assist del secondo. I rossoneri sono alle semifinali di Coppa Italia e sfideranno la vincente di Inter e Lazio. Intanto, secondo il retroscena raccontato a SportMediaset, al termine della partita Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, si è avvicinato a Sergio Conceição per dirgli una cosa a tu per tu. Ranieri ha rivelato quanto detto in diretta: "Gli ho detto: 'Bravo, hai messo a posto la squadra’”. E chissà cosa ne pensa Paulo Fonseca, ex allenatore dei rossoneri...

Una frase che il portoghese ha assai apprezzato. Come ammesso ai microfoni di Radio Serie A, nel post partita di Milan–Roma: “È stata una bella partita contro un grandissimo avversario, contro il leader della Roma, che per me è un idolo: mister Claudio Ranieri — le sue parole — Ha dato tanto al calcio. Oggi ero molto contento, mentre guardavo il foglio delle formazioni, di vedere il mio nome da una parte e il suo dall’altra. È una persona che mi ha anche fatto emozionare quando l’ho salutato“.

Soddisfatto per la vittoria anche il capo scouting Geoffrey Moncada: "Era molto importante fare qualcosa sul mercato, abbiamo cambiato la struttura della squadra per dare più alternative al mister e le aspettative sono alte, vogliamo vincere questa partita stasera — ha detto dopo la partita — C'è la Champions League e il campionato, era importante fare qualcosa sul mercato”. Con Gimenez “è stato difficile trattare con i club olandesi, ma lui ha spinto molto ed è un profilo che volevamo. Era importante fare un numero 9, lui lo è”. E su Joao Felix, in gol per il 3-1 finale: “Dipende da noi e da lui, se si sente bene c'è sempre la possibilità. Vediamo col Chelsea in estate".