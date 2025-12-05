Vincenzo Italiano parla con un'altra voce: sconcerto in diretta

Dopo la vittoria del Bologna sul Parma in Coppa Italia, Vincenzo Italiano si è ritrovato al centro di un curioso imprevisto durante le interviste post-partita. L’allenatore rossoblù, intervenuto in diretta nello studio Mediaset per commentare la prestazione della sua squadra — che ha ribaltato quella di Cuesta per 2-1 nel finale (gol di Castro all’89’) — ha scoperto che l’audio trasmesso agli spettatori non era il suo. Invece di ascoltare le sue parole, in cuffia e in tv si sentiva la voce di un’altra persona, quasi in perfetta sincronizzazione con i suoi movimenti.

Il fuori programma ha creato un momento insolito e anche divertente, lasciando lo stesso Italiano un po’ sorpreso. Solo dopo pochi secondi Monica Bertini, conduttrice dello studio, ha chiarito la situazione: “Abbiamo un problema, probabilmente si sono mischiati i canali audio. Abbiamo sentito un’altra voce”. I tecnici sono intervenuti rapidamente e l’audio corretto è stato ristabilito, consentendo all’allenatore di tornare a parlare senza intoppi.

Finalmente libero da interferenze, Italiano ha potuto spiegare le scelte tattiche e commentare il match: “Dicevo che sull'1-1 abbiamo cercato di allontanare quello che poteva essere la coda dei rigori, mettendo dentro tutto quello che avevamo a disposizione per quanto riguarda gli attaccanti — Ciro Immobile, Santiago (Castro, ndr) — e siamo stati premiati. Il secondo tempo nostro è stato molto, molto positivo, ma la notizia più bella è quella del rientro di Immobile, che adesso sta bene mentalmente e fisicamente. Avremo una freccia in più da qui in avanti”. Il tecnico ha quindi potuto finalmente esternare tutta la sua soddisfazione per la vittoria e per il ritorno in campo di un giocatore fondamentale. Un episodio che, seppur tecnico, ha strappato un sorriso e ha reso più vivace il consueto momento di analisi post-gara.